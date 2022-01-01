Главная > Сравнения CPU > Ryzen Threadripper Pro 3955WX vs Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
VS
AMD Ryzen 7 5700X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 3955WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1640 и 1301 балл
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX и Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Vermeer
Сокет sWRX8 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.9 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 128 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 12900K vs AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
2. AMD Ryzen Threadripper 3960X vs Threadripper Pro 3955WX
3. AMD Ryzen 5 3600 vs Ryzen 7 5700X
4. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5700X
5. AMD Ryzen 7 5700G vs Ryzen 7 5700X
6. AMD Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 7 5700X
7. AMD Ryzen 5 7600X vs Ryzen 7 5700X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700X или Threadripper Pro 3955WX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры