Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.