AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1551 и 1281 балл
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
14696
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HX +21%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
16240
9649
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Rembrandt
|Сокет
|sWRX8
|FP7
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|2048 ГБ
|-
|Количество каналов
|8
|4
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|20
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