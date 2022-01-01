Главная > Сравнения CPU > Ryzen Threadripper Pro 3955WX vs Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 3955WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1551 и 1281 балл
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX и Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Rembrandt
Сокет sWRX8 FP7
Интегрированная графика Нет Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 45 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU - 2400 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 2048 ГБ -
Количество каналов 8 4
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 128 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX или Apple M1 Max
2. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX или AMD Ryzen 9 5900X
3. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX или AMD Ryzen Threadripper 3970X
4. AMD Ryzen 9 6900HX или Apple M1 Max
5. AMD Ryzen 9 6900HX или Intel Core i7 12700H
6. AMD Ryzen 9 6900HX или AMD Ryzen 9 5900HX
7. AMD Ryzen 9 6900HX или Intel Core i7 12800H
8. AMD Ryzen 9 6900HX или AMD Ryzen 7 6800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6900HX или Threadripper Pro 3955WX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры