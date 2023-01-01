AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 9 7900
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2169 и 1301 балл
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 26% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.3 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
24466
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +65%
2173
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900 +20%
18148
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|16
|12
|Потоков
|32
|24
|Частота
|3.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|5.4 ГГц
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|sWRX8
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|142 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Сайт AMD Ryzen 9 7900
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|28
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