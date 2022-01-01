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AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
VS
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 3955WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 39% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 170 vs 280 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX и Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Raphael
Сокет sWRX8 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 32 24
Частота 3.9 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 47x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 170 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 2048 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 128 24

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Комментарии

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