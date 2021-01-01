AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Threadripper 1950X
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Более чем на 22° C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1272 и 972 балла
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Разблокированный множитель
- На 36% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 180 vs 280 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
2771
Passmark CPU (многоядерный)
41246
27527
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
14447
10957
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|10 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen
|Сокет
|sWRX8
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|90°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|2048 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|60
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