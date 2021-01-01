Главная > Сравнения CPU > Ryzen Threadripper Pro 3955WX vs Ryzen Threadripper 1950X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Threadripper 1950X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
VS
AMD Ryzen Threadripper 1950X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
AMD Ryzen Threadripper 1950X

Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1950X and 3955WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Более чем на 22° C выше максимальная рабочая температура
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1272 и 972 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
  • Разблокированный множитель
  • На 36% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 180 vs 280 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX и Threadripper 1950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 10 августа 2017
Цена в момент релиза - 999 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen
Сокет sWRX8 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 32 32
Частота 3.9 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 9.6 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 180 Вт
Критическая температура 90°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 2048 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность - 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 128 60

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 3900X и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
2. AMD Ryzen 9 3950X и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
3. AMD Ryzen Threadripper 2990WX и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
4. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
5. Intel Core i9 11900 и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
6. Intel Core i9 10900K и AMD Ryzen Threadripper 1950X
7. AMD Ryzen 9 3900X и AMD Ryzen Threadripper 1950X
8. AMD Ryzen 9 3950X и AMD Ryzen Threadripper 1950X
9. AMD Ryzen 9 3900XT и AMD Ryzen Threadripper 1950X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper 1950X или Threadripper Pro 3955WX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях