AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Threadripper 2970WX
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Более чем на 22° C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1272 и 1060 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2970WX
- Разблокированный множитель
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 11% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 250 vs 280 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
2771
Passmark CPU (многоядерный)
41246
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
14447
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|1 октября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|1299 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|sWRX8
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|24
|Количество потоков
|32
|48
|Частота
|3.9 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|39x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|90°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|2048 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|60
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