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AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX против Threadripper 3990X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX на 3.9 ГГц или Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and 3955WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 48 физических ядер больше
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX и Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 10 января 2020
Цена в момент релиза - 3990 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет sWRX8 sTRX4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 64
Количество потоков 32 128
Частота 3.9 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 39x 29x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 280 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность - 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 128 88

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Комментарии

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