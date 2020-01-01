AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen 7 3750H
Что лучше: 32-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX на 3.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 124 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 28 физических ядер больше
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.35 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 88% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 35 vs 280 Ватт
- Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
501
346
Cinebench R20 (многоядерный)
17723
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
829
Geekbench 5 (многоядерный)
22126
3406
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|-
|1100 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|sTRX4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|32
|4
|Количество потоков
|64
|8
|Частота
|3.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.35 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|2048 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|12
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