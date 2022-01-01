AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Ryzen 9 7950X
Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX на 3.5 ГГц или Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Разблокированный множитель
- На 39% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 170 vs 280 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 36% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.2 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель RDNA 2
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +54%
1975
Cinebench R23 (многоядерный)
42675
37927
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|15 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Raphael
|Сокет
|sWRX8
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|RDNA 2
Производительность
|Количество ядер
|32
|16
|Количество потоков
|64
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|80МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|RDNA 2
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|8
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|28
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