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AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Threadripper 2990WX

AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
VS
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Threadripper 2990WX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 32-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2990WX and 3975WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Более чем на 22° C выше максимальная рабочая температура
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1262 и 999 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
  • Разблокированный множитель
  • На 11% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 250 vs 280 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX и Threadripper 2990WX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 13 августа 2018
Цена в момент релиза - 1799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет sWRX8 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 32 32
Количество потоков 64 64
Частота 3.5 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 30x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 250 Вт
Критическая температура 90°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 2048 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность - 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 128 60

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Комментарии

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