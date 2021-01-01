AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX против Threadripper 2990WX
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Threadripper 2990WX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 32-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Более чем на 22° C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1262 и 999 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
- Разблокированный множитель
- На 11% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3975WX пиковое энергопотребление – 250 vs 280 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
18019
Passmark CPU (одноядерный)
2722
Passmark CPU (многоядерный)
61923
Geekbench 5 (одноядерный)
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
25232
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|13 августа 2018
|Цена в момент релиза
|-
|1799 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|sWRX8
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|32
|32
|Количество потоков
|64
|64
|Частота
|3.5 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|90°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|2048 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|60
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