Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Threadripper 2990WX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 32-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.