Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX на 3.5 ГГц или Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.