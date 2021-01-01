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AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 64-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 3995WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
  • Имеет на 252 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 60 физических ядер больше
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1255 и 849 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 88% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3995WX пиковое энергопотребление – 35 vs 280 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX и Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза - 1100 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Сокет sWRX8 FP5
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 64 4
Количество потоков 128 8
Частота 2.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 23x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 256МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 35 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 2048 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 128 12

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Комментарии

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