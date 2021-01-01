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AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
VS
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц или Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 3995WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 52 физических ядра больше
  • Имеет на 192 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • На 63% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3995WX пиковое энергопотребление – 105 vs 280 Ватт
  • Разблокированный множитель
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1705 и 1255 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX и Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 549 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет sWRX8 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 64 12
Количество потоков 128 24
Частота 2.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 256МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 105 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 128 20

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Комментарии

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