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AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
VS
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц или Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7950X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 3995WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 48 физических ядер больше
  • Имеет на 176 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Разблокированный множитель
  • На 39% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3995WX пиковое энергопотребление – 170 vs 280 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель RDNA 2
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX и Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 15 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Raphael
Сокет sWRX8 AM5
Интегрированная графика Нет RDNA 2

Производительность

Количество ядер 64 16
Количество потоков 128 32
Частота 2.7 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 45x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 256МБ (общий) 80МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 170 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - RDNA 2

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 8 -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX -
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 128 28

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Комментарии

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