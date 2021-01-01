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AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Threadripper 3960X

AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
VS
AMD Ryzen Threadripper 3960X
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
AMD Ryzen Threadripper 3960X

Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц или Threadripper 3960X с 24-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3960X and 3995WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 40 физических ядер больше
  • Имеет на 128 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более чем на 22° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Разблокированный множитель
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX и Threadripper 3960X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 25 ноября 2019
Цена в момент релиза - 1399 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Номер модели - 3960X
Сокет sWRX8 sTRX4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 64 24
Количество потоков 128 48
Частота 2.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 38x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 256МБ (общий) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 23.5 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 280 Вт
Критическая температура 90°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность - 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 128 64

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Комментарии

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