AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Threadripper 3990X
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.2) или Threadripper 3990X на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 64-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 128 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
25194
Passmark CPU (одноядерный)
2653
Passmark CPU (многоядерный)
87074
81994
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
27129
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|10 января 2020
|Цена в момент релиза
|-
|3990 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|sWRX8
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|64
|64
|Количество потоков
|128
|128
|Частота
|2.7 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|256МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|8
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|88
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