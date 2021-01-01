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AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Threadripper Pro 3945WX

AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX

Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц или Threadripper Pro 3945WX с 12-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3945WX and 3995WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
  • Имеет на 52 физических ядра больше
  • Имеет на 192 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX и Threadripper Pro 3945WX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 14 июля 2020 14 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 2
Сокет sWRX8 sWRX8
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 64 12
Количество потоков 128 24
Частота 2.7 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 40x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 256МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 280 Вт
Критическая температура 90°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 8 8
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 128 128

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Комментарии

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