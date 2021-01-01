AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX против Threadripper Pro 3975WX
Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX на 2.7 ГГц или Threadripper Pro 3975WX с 32-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
- Имеет на 32 физических ядра больше
- Имеет на 128 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
24691
Passmark CPU (одноядерный)
2722
Passmark CPU (многоядерный)
87074
Geekbench 5 (одноядерный)
1271
Geekbench 5 (многоядерный)
25232
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|14 июля 2020
|14 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|sWRX8
|sWRX8
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|64
|32
|Количество потоков
|128
|64
|Частота
|2.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|256МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|90°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|8
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
|Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|128
|128
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