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Apple M1 Max против AMD Ryzen 5 2400G

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 5 2400G
Apple M1 Max
AMD Ryzen 5 2400G

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 2400G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2400G and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 3 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 365.89 ГБ/c (837%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 1.746 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 54% ниже чем у Ryzen 5 2400G пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 903 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2400G
  • Разблокированный множитель
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +51%
1554
Ryzen 5 2400G
1032
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +158%
12634
Ryzen 5 2400G
4893
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 5 2400G
2184
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 5 2400G
8863
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +96%
1804
Ryzen 5 2400G
921
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +269%
12822
Ryzen 5 2400G
3478

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 5 2400G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 12 февраля 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 10 8
Частота 2.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 11
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1240 МГц
Шейдерные блоки 4096 704
TMUs 256 44
ROPs 128 8
Вычислительные блоки - 11
TGP 60 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Max +496%
10.4 терафлопс
Ryzen 5 2400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 2400G
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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