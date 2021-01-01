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Apple M1 Max против AMD Ryzen 5 3600X

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 5 3600X
Apple M1 Max
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 361.92 ГБ/c (759%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 68% ниже чем у Ryzen 5 3600X пиковое энергопотребление – 30 vs 95 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1265 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +16%
1554
Ryzen 5 3600X
1342
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +31%
12634
Ryzen 5 3600X
9671
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 5 3600X
2687
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 5 3600X
18465
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +41%
1804
Ryzen 5 3600X
1276
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +80%
12822
Ryzen 5 3600X
7130

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 38x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 95 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 4096 -
TMUs 256 -
ROPs 128 -
TGP 60 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 5 3600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

1. Core i7 1165G7 или M1 Max
2. Ryzen 9 5900HX или M1 Max
3. Core i9 11980HK или M1 Max
4. Core i9 9980HK или M1 Max
5. Core i9 11900K или M1 Max
6. Core i7 10750H или Ryzen 5 3600X
7. Ryzen 7 3700X или Ryzen 5 3600X
8. Core i5 10600K или Ryzen 5 3600X
9. Core i5 10600 или Ryzen 5 3600X
10. Core i7 1165G7 или Ryzen 5 3600X

Комментарии

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