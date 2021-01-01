Apple M1 Max против AMD Ryzen 5 3600XT
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 361.92 ГБ/c (759%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 68% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 30 vs 95 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1315 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +17%
1554
1324
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +29%
12634
9784
Passmark CPU (одноядерный)
2849
Passmark CPU (многоядерный)
19170
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +36%
1804
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +75%
12822
7315
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|7 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|10
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|36x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|4096
|-
|TMUs
|256
|-
|ROPs
|128
|-
|TGP
|60 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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