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Apple M1 Max против AMD Ryzen 5 5500U

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 5 5500U
Apple M1 Max
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1778 и 1094 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 17% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 25 vs 30 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +31%
1543
Ryzen 5 5500U
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +75%
12465
Ryzen 5 5500U
7132
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max +57%
3876
Ryzen 5 5500U
2463
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max +72%
22860
Ryzen 5 5500U
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +63%
1795
Ryzen 5 5500U
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +161%
12762
Ryzen 5 5500U
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Lucienne
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 4096 448
TMUs 256 28
ROPs 128 7
TGP 60 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Конкуренты

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2. Intel Core i7 12700H или Apple M1 Max
3. AMD Ryzen 9 5900X или Apple M1 Max
4. Intel Core i9 12900K или Apple M1 Max
5. Intel Core i5 12600K или Apple M1 Max
6. AMD Ryzen 5 4500U или AMD Ryzen 5 5500U
7. Intel Core i7 1165G7 или AMD Ryzen 5 5500U
8. Intel Core i3 1115G4 или AMD Ryzen 5 5500U
9. Intel Core i5 10210U или AMD Ryzen 5 5500U
10. AMD Ryzen 7 5700U или AMD Ryzen 5 5500U

Комментарии

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