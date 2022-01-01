Главная > Сравнения CPU > M1 Max vs Ryzen 5 6600HS​

Apple M1 Max против AMD Ryzen 5 6600HS​

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 5 6600HS​
Apple M1 Max
AMD Ryzen 5 6600HS​

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS​ с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600HS​ были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600HS​ and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 14% ниже чем у Ryzen 5 6600HS​ пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1785 и 1476 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS​
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +21%
1777
Ryzen 5 6600HS​
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +71%
12570
Ryzen 5 6600HS​
7335
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 5 6600HS​

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) AMD Radeon 660M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 4096 384
TMUs 256 24
ROPs 128 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 5 6600HS​
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 6600HS​
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. M1 Max и Core i7 12700H
2. M1 Max и Ryzen 9 5900X
3. M1 Max и Core i9 11900K
4. M1 Max и Core i7 12700K
5. M1 Max и Apple M2
6. Ryzen 5 6600HS​ и Ryzen 7 5800H
7. Ryzen 5 6600HS​ и Ryzen 5 5600HS
8. Ryzen 5 6600HS​ и Core i5 12600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 6600HS​ или Apple M1 Max?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры