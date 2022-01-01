Apple M1 Max против AMD Ryzen 5 Pro 5650U
Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 Pro 5650U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
87
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 1.108 терафлопс
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1346 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 5650U
- На 50% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +13%
1530
1357
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +74%
12406
7131
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max +29%
3823
2967
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max +52%
23263
15283
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +33%
1773
1337
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +134%
12585
5373
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|16 марта 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Cezanne U
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|10
|12
|Частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|23x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|4096
|448
|TMUs
|256
|28
|ROPs
|128
|7
|TGP
|60 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 5650U
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1