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Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 3800X

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 7 3800X
Apple M1 Max
AMD Ryzen 7 3800X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3800X с 8-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800X and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 361.92 ГБ/c (759%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 71% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1307 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +15%
1554
Ryzen 7 3800X
1351
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12634
Ryzen 7 3800X +11%
14027
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 7 3800X
2776
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 7 3800X
23502
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +36%
1804
Ryzen 7 3800X
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +41%
12822
Ryzen 7 3800X
9101

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 7 3800X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 39x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 4096 -
TMUs 256 -
ROPs 128 -
TGP 60 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 7 3800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 3800X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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