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Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 5800HS

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 7 5800HS
Apple M1 Max
AMD Ryzen 7 5800HS

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800HS and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • На 341.3 ГБ/c (500%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1358 баллов
  • На 14% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +194%
1554
Ryzen 7 5800HS
529
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +167%
12634
Ryzen 7 5800HS
4739
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 7 5800HS
3119
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 7 5800HS
21389
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +31%
1804
Ryzen 7 5800HS
1372
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +88%
12822
Ryzen 7 5800HS
6837

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 7 5800HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 3
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 450 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 4096 512
TMUs 256 32
ROPs 128 8
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 7 5800HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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