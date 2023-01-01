Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 5825U
Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
56
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1785 и 1452 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +9%
1539
1412
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +27%
12311
9683
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max +26%
3820
3029
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max +21%
22004
18234
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +23%
1772
1444
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +81%
12594
6945
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|7 мая 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|-
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|2
|-
|Потоков
|2
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|4096
|512
|TMUs
|256
|32
|ROPs
|128
|8
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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