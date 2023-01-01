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Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 5825U

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Apple M1 Max
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1785 и 1452 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +9%
1539
Ryzen 7 5825U
1412
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +27%
12311
Ryzen 7 5825U
9683
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max +26%
3820
Ryzen 7 5825U
3029
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max +21%
22004
Ryzen 7 5825U
18234
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +23%
1772
Ryzen 7 5825U
1444
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +81%
12594
Ryzen 7 5825U
6945
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 -
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP6
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 4096 512
TMUs 256 32
ROPs 128 8
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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6. AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i7 1165G7
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Комментарии

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