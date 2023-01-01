Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.