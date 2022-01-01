Главная > Сравнения CPU > M1 Max vs Ryzen 7 7700X

Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 7700X

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Apple M1 Max
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 339.6 ГБ/c (485%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 71% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 69% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2162 и 1785 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max
1550
Ryzen 7 7700X +30%
2011
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12440
Ryzen 7 7700X +60%
19875
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
3880
Ryzen 7 7700X +11%
4288
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
22237
Ryzen 7 7700X +65%
36793
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max
1787
Ryzen 7 7700X +22%
2176
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max
12657
Ryzen 7 7700X +14%
14407
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 45x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4096 -
TMUs 256 -
ROPs 128 -
TGP 60 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 7 7700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Apple M1 Max vs Intel Core i7 12700H
2. Apple M1 Max vs Intel Core i9 12900K
3. Apple M1 Max vs Apple M2
4. Apple M1 Max vs Intel Core i9 12900H
5. Apple M1 Max vs Intel Core i7 13700K
6. AMD Ryzen 7 7700X vs AMD Ryzen 5 5600X
7. AMD Ryzen 7 7700X vs Intel Core i7 12700K
8. AMD Ryzen 7 7700X vs AMD Ryzen 7 5700X
9. AMD Ryzen 7 7700X vs Intel Core i7 13700K
10. AMD Ryzen 7 7700X vs AMD Ryzen 9 7900X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 7700X или Apple M1 Max?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры