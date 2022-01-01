Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 7700X
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
56
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
74
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- На 339.6 ГБ/c (485%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 71% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- На 69% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2162 и 1785 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1550
Ryzen 7 7700X +30%
2011
Cinebench R23 (многоядерный)
12440
Ryzen 7 7700X +60%
19875
Passmark CPU (одноядерный)
3880
Ryzen 7 7700X +11%
4288
Passmark CPU (многоядерный)
22237
Ryzen 7 7700X +65%
36793
Geekbench 5 (одноядерный)
1787
Ryzen 7 7700X +22%
2176
Geekbench 5 (многоядерный)
12657
Ryzen 7 7700X +14%
14407
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|7 мая 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Raphael
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|45x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|4096
|-
|TMUs
|256
|-
|ROPs
|128
|-
|TGP
|60 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|70 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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