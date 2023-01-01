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Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 7800X3D

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 7 7800X3D
Apple M1 Max
AMD Ryzen 7 7800X3D

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X3D and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max
1531
Ryzen 7 7800X3D +16%
1782
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12316
Ryzen 7 7800X3D +47%
18094
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
3828
Ryzen 7 7800X3D
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
22082
Ryzen 7 7800X3D
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max
1782
Ryzen 7 7800X3D +9%
1939
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max
12507
Ryzen 7 7800X3D +8%
13524
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 7 7800X3D

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 42x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Пакет

Количество транзисторов 57 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) - 162 Вт
Критическая температура - 89°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4096 128
TMUs 256 8
ROPs 128 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 7 7800X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Конкуренты

1. Apple M1 Max или Intel Core i7 13700K
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5. Apple M1 Max или Intel Core i9 12900H
6. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5950X
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8. AMD Ryzen 7 7800X3D или AMD Ryzen 9 7950X
9. AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7 13700K
10. AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i5 13600K
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Комментарии

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