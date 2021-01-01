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Apple M1 Max против AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Apple M1 Max
AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 Pro 4750G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750G and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 365.89 ГБ/c (837%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core): 10.4 vs 1.13 терафлопс
  • На 54% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1223 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +17%
1554
Ryzen 7 Pro 4750G
1324
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12634
Ryzen 7 Pro 4750G +3%
12979
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +47%
1804
Ryzen 7 Pro 4750G
1225
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +61%
12822
Ryzen 7 Pro 4750G
7981

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Vega 8
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 4096 512
TMUs 256 32
ROPs 128 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 60 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Max +820%
10.4 терафлопс
Ryzen 7 Pro 4750G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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