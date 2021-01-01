Главная > Сравнения CPU > M1 Max vs Ryzen 9 4900H

Apple M1 Max против AMD Ryzen 9 4900H

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 9 4900H
Apple M1 Max
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 341.33 ГБ/c (500%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 44% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 30 vs 54 Ватт
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1207 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +18%
1554
Ryzen 9 4900H
1313
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max +9%
12634
Ryzen 9 4900H
11543
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 9 4900H
2776
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
н/д
Ryzen 9 4900H
19331
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +48%
1804
Ryzen 9 4900H
1216
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +78%
12822
Ryzen 9 4900H
7209

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Vega 8
Частота GPU 450 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 4096 512
TMUs 256 32
ROPs 128 8
TGP 60 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1165G7 vs Apple M1 Max
2. AMD Ryzen 9 5900HX vs Apple M1 Max
3. Intel Core i9 11980HK vs Apple M1 Max
4. Intel Core i9 9980HK vs Apple M1 Max
5. Intel Core i9 11900K vs Apple M1 Max
6. Intel Core i7 9750H vs AMD Ryzen 9 4900H
7. Intel Core i7 10875H vs AMD Ryzen 9 4900H
8. AMD Ryzen 9 5900X vs AMD Ryzen 9 4900H
9. AMD Ryzen 9 4900HS vs AMD Ryzen 9 4900H
10. AMD Ryzen 9 5900H vs AMD Ryzen 9 4900H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 4900H или Apple M1 Max?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры