Apple M1 Max против AMD Ryzen 9 5900H
Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Ryzen 9 5900H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1549 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +4%
1554
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
12634
Ryzen 9 5900H +3%
12984
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +15%
1804
1566
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +46%
12822
8800
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|1 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 3
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|33x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|450 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|4096
|512
|TMUs
|256
|32
|ROPs
|128
|8
|TGP
|60 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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