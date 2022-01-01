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Apple M1 Max против AMD Ryzen 9 7950X

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Apple M1 Max
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 82% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 30 vs 170 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 78% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 6 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max
1534
Ryzen 9 7950X +36%
2082
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12289
Ryzen 9 7950X +204%
37358
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Max
3832
Ryzen 9 7950X
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Max
22467
Ryzen 9 7950X
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max
1780
Ryzen 9 7950X
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max
12541
Ryzen 9 7950X
н/д
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 7 мая 2022 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 10 16
Количество потоков 10 32
Частота 2.0 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 45x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 170 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4096 -
TMUs 256 -
ROPs 128 -
TGP 60 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen 9 7950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Конкуренты

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3. Apple M1 Max или Intel Core i9 11900K
4. Apple M1 Max или Intel Core i7 12700K
5. Apple M1 Max или Apple M2
6. AMD Ryzen 9 7950X или Ryzen 9 5950X
7. AMD Ryzen 9 7950X или Threadripper Pro 3955WX
8. AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i5 13600K
9. AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i9 13900K
10. AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i9 13900KF

Комментарии

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