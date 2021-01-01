Apple M1 Max против AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 88% ниже чем у Ryzen Threadripper 2970WX пиковое энергопотребление – 30 vs 250 Ватт
- На 322.18 ГБ/c (369%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 12 нанометров
- На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1040 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2970WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 14 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Max +32%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
12634
26681
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Max +71%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max +17%
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|1 октября 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen+
|Сокет
|Apple M-Socket
|sTR4
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|24
|Количество потоков
|10
|48
|Частота
|2.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|30x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|57 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|-
|68°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|4096
|-
|TMUs
|256
|-
|ROPs
|128
|-
|TGP
|60 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|8
|4
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|60
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