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Apple M1 Max против AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Apple M1 Max
AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2970WX and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 88% ниже чем у Ryzen Threadripper 2970WX пиковое энергопотребление – 30 vs 250 Ватт
  • На 322.18 ГБ/c (369%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 12 нанометров
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1040 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2970WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12634
Ryzen Threadripper 2970WX +111%
26681
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 1 октября 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen+
Сокет Apple M-Socket sTR4
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 24
Количество потоков 10 48
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 250 Вт
Критическая температура - 68°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 4096 -
TMUs 256 -
ROPs 128 -
TGP 60 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen Threadripper 2970WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 60

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Комментарии

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