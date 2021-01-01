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Apple M1 Max против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Apple M1 Max
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Apple M1 Max
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Max на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and Max
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 89% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 30 vs 280 Ватт
  • На 314.23 ГБ/c (329%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1247 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 54 физических ядра больше
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Max
12634
Ryzen Threadripper 3990X +492%
74739
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Max
12822
Ryzen Threadripper 3990X +114%
27486

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Max и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 10 января 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket sTRX4
Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 64
Количество потоков 10 128
Частота 2.0 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 57 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 280 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Max GPU (32-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 4096 -
TMUs 256 -
ROPs 128 -
TGP 60 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Max
10.4 терафлопс
Ryzen Threadripper 3990X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 8 4
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 64

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Комментарии

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