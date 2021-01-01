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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 3550H

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 3550H
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 169.04 ГБ/c (473%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 1.13 терафлопс
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 12 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 852 балла
  • На 14% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +63%
1540
Ryzen 5 3550H
943
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +195%
12346
Ryzen 5 3550H
4190
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 3550H
2108
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 3550H
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +107%
1769
Ryzen 5 3550H
854
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +333%
12785
Ryzen 5 3550H
2953

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen+
Сокет Apple M-Socket FP5
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 10 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 21x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 12-35 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Vega 8
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 2048 512
TMUs 128 32
ROPs 64 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 30 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Pro +360%
5.2 терафлопс
Ryzen 5 3550H
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-2400
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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