Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- На 169.04 ГБ/c (473%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 1.13 терафлопс
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 12 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 852 балла
- На 14% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- На 16% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +63%
1540
943
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +195%
12346
4190
Passmark CPU (одноядерный)
2108
Passmark CPU (многоядерный)
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +107%
1769
854
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +333%
12785
2953
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen+
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP5
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|10
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|21x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|512
|TMUs
|128
|32
|ROPs
|64
|8
|Вычислительные блоки
|-
|8
|TGP
|30 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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