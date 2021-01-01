Главная > Сравнения CPU > M1 Pro vs Ryzen 5 4600H

Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 4600H

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 136.53 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 44% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 30 vs 54 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 59% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1096 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +34%
1540
Ryzen 5 4600H
1151
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +54%
12346
Ryzen 5 4600H
8025
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 4600H
2479
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 4600H
15089
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +60%
1769
Ryzen 5 4600H
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +140%
12785
Ryzen 5 4600H
5326

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 30x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Vega 6
Частота GPU 450 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 2048 384
TMUs 128 24
ROPs 64 8
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 4600H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Intel Core i7 9750H vs Apple M1 Pro
2. Intel Core i7 1185G7 vs Apple M1 Pro
3. Intel Core i9 11980HK vs Apple M1 Pro
4. Apple M1 vs M1 Pro
5. AMD Ryzen 5 3600 vs Ryzen 5 4600H
6. Intel Core i7 9750H vs AMD Ryzen 5 4600H
7. AMD Ryzen 7 4800H vs Ryzen 5 4600H
8. AMD Ryzen 7 3750H vs Ryzen 5 4600H
9. AMD Ryzen 5 5600H vs Ryzen 5 4600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4600H или Apple M1 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры