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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 5500

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 5500
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 54% ниже чем у Ryzen 5 5500 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1468 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1541
Ryzen 5 5500
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12228
Ryzen 5 5500
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +20%
1763
Ryzen 5 5500
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +56%
12505
Ryzen 5 5500
7998
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 15 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 65 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 2048 -
TMUs 128 -
ROPs 64 -
TGP 30 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 5500
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express - 3.0

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Комментарии

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