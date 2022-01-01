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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 6600HS​

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 6600HS​
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 6600HS​

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 5 6600HS​ с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600HS​ были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600HS​ and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 14% ниже чем у Ryzen 5 6600HS​ пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1476 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600HS​
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +18%
1734
Ryzen 5 6600HS​
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +69%
12431
Ryzen 5 6600HS​
7335
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 6600HS​

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) AMD Radeon 660M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 2048 384
TMUs 128 24
ROPs 64 16
Вычислительные блоки - 6
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 6600HS​
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ -
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 6600HS​
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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