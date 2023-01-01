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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 7520U

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 7520U
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1063 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +36%
1514
Ryzen 5 7520U
1111
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +165%
12039
Ryzen 5 7520U
4544
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
3815
Ryzen 5 7520U
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
21842
Ryzen 5 7520U
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +67%
1759
Ryzen 5 7520U
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +212%
12416
Ryzen 5 7520U
3979
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 8
Частота 3.2 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 4
Количество потоков 10 8
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 28x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15 Вт
Сокет Apple M-Socket FT6
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 610M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 2048 128
TMUs 128 8
ROPs 64 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR5-6400 - LPDDR5-5500
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 4

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Комментарии

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