Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 7600X
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
55
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 131.4 ГБ/c (179%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1771 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1515
Ryzen 5 7600X +29%
1951
Cinebench R23 (многоядерный)
12066
Ryzen 5 7600X +26%
15194
Passmark CPU (одноядерный)
3799
Ryzen 5 7600X +11%
4198
Passmark CPU (многоядерный)
21943
Ryzen 5 7600X +31%
28705
Geekbench 5 (одноядерный)
1760
Ryzen 5 7600X +26%
2219
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +4%
12501
11974
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.3 ГГц
|Ядер
|2
|-
|Потоков
|2
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|10
|12
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|47x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|116 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|128
|TMUs
|128
|8
|ROPs
|64
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 7600X
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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