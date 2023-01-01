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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 7600X

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 131.4 ГБ/c (179%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1771 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1515
Ryzen 5 7600X +29%
1951
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12066
Ryzen 5 7600X +26%
15194
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
3799
Ryzen 5 7600X +11%
4198
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
21943
Ryzen 5 7600X +31%
28705
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1760
Ryzen 5 7600X +26%
2219
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +4%
12501
Ryzen 5 7600X
11974
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 8 12
Частота 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) - 116 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2048 128
TMUs 128 8
ROPs 64 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 7600X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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