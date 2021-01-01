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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 3700X

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 7 3700X
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 157.12 ГБ/c (330%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 54% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1284 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +14%
1540
Ryzen 7 3700X
1353
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12346
Ryzen 7 3700X
12318
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 7 3700X
2700
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 7 3700X
22771
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +35%
1769
Ryzen 7 3700X
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +46%
12785
Ryzen 7 3700X
8741

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 2048 -
TMUs 128 -
ROPs 64 -
TGP 30 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 7 3700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

1. Core i7 9750H или M1 Pro
2. Core i7 1185G7 или M1 Pro
3. Core i9 11980HK или M1 Pro
4. Apple M1 или M1 Pro
5. Core i7 10750H или Ryzen 7 3700X
6. Core i7 1065G7 или Ryzen 7 3700X
7. Ryzen 7 4800H или Ryzen 7 3700X
8. Ryzen 5 3600XT или Ryzen 7 3700X
9. Ryzen 5 3600X или Ryzen 7 3700X

Комментарии

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