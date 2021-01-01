Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 4800U
Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 4800U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- На 136.53 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1126 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 17% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 25 vs 30 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +23%
1540
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +26%
12346
9783
Passmark CPU (одноядерный)
2643
Passmark CPU (многоядерный)
17308
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +55%
1769
1143
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +109%
12785
6106
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|18x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|450 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|512
|TMUs
|128
|32
|ROPs
|64
|8
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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