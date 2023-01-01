Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 7700
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
55
73
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 131.4 ГБ/c (179%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Разблокированный множитель
- На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2161 и 1771 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1515
Ryzen 7 7700 +26%
1911
Cinebench R23 (многоядерный)
12066
Ryzen 7 7700 +55%
18643
Passmark CPU (одноядерный)
3799
Passmark CPU (многоядерный)
21943
Geekbench 5 (одноядерный)
1760
Ryzen 7 7700 +23%
2156
Geekbench 5 (многоядерный)
12501
Ryzen 7 7700 +11%
13816
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|10 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.3 ГГц
|Ядер
|2
|-
|Потоков
|2
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|142 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|128
|TMUs
|128
|8
|ROPs
|64
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7700
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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