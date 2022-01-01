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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 5850U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5850U and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 136.5 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1376 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
  • На 50% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +9%
1541
Ryzen 7 Pro 5850U
1411
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +41%
12228
Ryzen 7 Pro 5850U
8681
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +28%
1763
Ryzen 7 Pro 5850U
1377
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +111%
12505
Ryzen 7 Pro 5850U
5930
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Cezanne U
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 19x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 2048 512
TMUs 128 32
ROPs 64 8
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 7 Pro 5850U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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