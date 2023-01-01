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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 7 Pro 6850U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1771 и 1507 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +2%
1515
Ryzen 7 Pro 6850U
1492
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +21%
12066
Ryzen 7 Pro 6850U
10002
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro +17%
3799
Ryzen 7 Pro 6850U
3234
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro +5%
21943
Ryzen 7 Pro 6850U
20899
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +17%
1760
Ryzen 7 Pro 6850U
1499
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +63%
12501
Ryzen 7 Pro 6850U
7670
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.2 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP7
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15-28 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2048 768
TMUs 128 48
ROPs 64 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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