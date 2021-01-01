Apple M1 Pro против AMD Ryzen 9 3900XT
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 3900XT с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 157.12 ГБ/c (330%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 71% ниже чем у Ryzen 9 3900XT пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1316 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900XT
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro +12%
1540
1377
Cinebench R23 (многоядерный)
12346
Ryzen 9 3900XT +51%
18678
Passmark CPU (одноядерный)
2819
Passmark CPU (многоядерный)
33144
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +34%
1769
1317
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +2%
12785
12516
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|7 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|10
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|2048
|-
|TMUs
|128
|-
|ROPs
|64
|-
|TGP
|30 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 3900XT
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|24
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