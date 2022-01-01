Apple M1 Pro против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
56
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
92
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
73
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 82% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 30 vs 170 Ватт
- На 131.4 ГБ/c (179%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Разблокированный множитель
- На 75% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1771 балл
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1542
Ryzen 9 7900X +33%
2045
Cinebench R23 (многоядерный)
12188
Ryzen 9 7900X +144%
29704
Passmark CPU (одноядерный)
3838
Ryzen 9 7900X +12%
4306
Passmark CPU (многоядерный)
22211
Ryzen 9 7900X +136%
52456
Geekbench 5 (одноядерный)
1781
Ryzen 9 7900X +28%
2284
Geekbench 5 (многоядерный)
12506
Ryzen 9 7900X +66%
20798
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Raphael
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|10
|24
|Частота
|2.0 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|5.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|47x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|-
|TMUs
|128
|-
|ROPs
|64
|-
|TGP
|30 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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