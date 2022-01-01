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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 9 7900X

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 82% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 30 vs 170 Ватт
  • На 131.4 ГБ/c (179%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • На 75% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1771 балл
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1542
Ryzen 9 7900X +33%
2045
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12188
Ryzen 9 7900X +144%
29704
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
3838
Ryzen 9 7900X +12%
4306
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
22211
Ryzen 9 7900X +136%
52456
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1781
Ryzen 9 7900X +28%
2284
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro
12506
Ryzen 9 7900X +66%
20798
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 10 24
Частота 2.0 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 170 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2048 -
TMUs 128 -
ROPs 64 -
TGP 30 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 9 7900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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